Ferrara: “Difficile che il Milan sbagli e l’Inter può aspettare solo un passo falso”

Le parole dell'ex giocatore sull'ultima giornata di questa stagione con rossoneri impegnati con il Sassuolo e nerazzurri con la Samp

«All'ultima giornata può succedere che ci sia un colpo di scena, cose improvvise, inaspettate. Per il valore delle due squadre e per come ci arrivano è difficile che chi è davanti possa sbagliare. Tutto è nelle mani del Milan, l'Inter può sperare solo in un passo falso dei rossoneri che sono giovani però hanno dimostrato di poter stare là davanti». CiroFerrara, su Dazn, ha detto la sua sull'ultima giornata di campionato e ha sottolineato che per lui i rossoneri difficilmente sbaglieranno contro il Sassuolo.