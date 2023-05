Ferrara: “Napoli-Inter il meglio che il calcio italiano possa offrire. Lukaku e Correa…”

Le parole di Ciro Ferrara ai microfoni di Dazn: "Normale che ci siano tanti cambi di formazione per l'Inter"

"Non sappiamo la verità su Spalletti, in questo momento è concentrato sulla partita e le voci sono messe da parte perché c'è una partita. Il Napoli può ancora superare il record idi punti di Sarri, scende in campo con la formazione tipo, è una partita a cui tengo tantissimo, si affrontano i campioni d'Italia e i finalisti di Champions. Il meglio che il calcio italiano può offrire"