Ferrara: “Inter meritatamente prima, grandissimo lavoro di Inzaghi. Nessuno…”

Ai microfoni di Mediaset, Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus, ha parlato così della finale di Supercoppa Italiana a San Siro

"L'Inter è forte e meritatamente prima in classifica, ma è una finale e in una finale tutto può accadere. La Juventus c'è, lo abbiamo visto nell'ultima partita contro la Roma. Mi aspetto una bella partita, c'è un trofeo in palio e credo che tutti siano contenti di giocarsi questa finale. La continuità in stagione fa la differenza, fin qui l'Inter l'ha avuta. Considerate tutte le partenze, al netto del lavoro di Inzaghi, nessuno si aspettava questa prima parte di stagione. Stanno dimostrando di meritare quella posizione, per qualità di gioco e per gli uomini che scendono in campo. Inzaghi ha plasmato una squadra in base alle sue idee e in così poco tempo non era semplice. Dietro c'è anche il lavoro di Conte