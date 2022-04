Ferrara: “Scudetto? Stagione unica. Tra Milan, Napoli e Inter decide un dettaglio”

La lotta per il titolo continua e viene definita affascinante dall'ex giocatore bianconero: "Non succedeva da secoli"

Ciro Ferrara , al Corriere dello Sport, ha parlato della lotta scudetto che si sta giocando tra Milan, Napoli e Inter . «Qualcosa di straordinariamente insolito, non accadeva da secoli. Una stagione unica e ci sarebbe da cogliere questa diversità e andrebbe gustato l’equilibrio. Chi vince non saprei perché si cambia parere ogni settimana, si giocherà punto su punto. Non c'è la Juve? Dovrebbe fare qualcosa che possa somigliare a un miracolo, perché dovrebbe rimontare su Inter , Napoli e Milan. Magari chissà, se avesse battuto i nerazzurri...».

«Chi merita tra i tre allenatori il titolo? Lo darei a tutti e tre, per quello che hanno fatto. Inzaghi e Spalletti sono al loro primo anno, però Pioli sta lavorando benissimo. Spero che, quando finirà, non si parli di fallimento per gli altri. Mai come adesso la differenza sarà minima e verrà fuori semmai da un dettaglio inspiegabile», ha spiegato.