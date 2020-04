Paola Ferrari categorica sul campionato: “Impossibile ricominciare: sullo scudetto dico…”

Per chi batte il cuore calcistico di Paola Ferrari? La conduttrice della Domenica Sportiva non lo ha mai nascosto: “Trovo meschino che non lo si dica. Io tifo Milan. Mio padre interista mi portava a vedere i derby poi però mi innamorai di Gianni Rivera. Un tradimento che papà ancora mi rimprovera. Il Milan è una grande passione con un amore platonico: Marco Van Basten. Diventai anche sua amica”.

Tagliare gli stipendi ai calciatori? “Assolutamente sì. Dovrebbe essere imposto con più forza e in modo che non ci debba essere altra scelta. Non mi è piaciuto per nulla il balletto tra le società di calcio e l’associazione calciatori. Bisognava decidere il livello di guadagni con regole fisse: chi supera un certo tipo di emolumenti mensili deve togliersi il 20%. Non dico che serva un decreto del governo, ma una linea precisa sì. Altrimenti il calcio rischia di staccarsi dalla realtà”.

La Serie A 2019-2020 ricomincia? “No. Capisco che per tanti club si rischia il fallimento. Però ricominciare la stagione a maggio o giugno sarebbe impossibile. Era un campionato talmente bello che chiuderlo così compromettendo anche la prossima stagione sarebbe un peccato. Ogni giocatore a casa con le sue famiglie e a luglio si ricominciano ad allenare per la prossima stagione. Campionato nullo? Non si consegna lo scudetto. Rimangono gli attuali piazzamenti per la Uefa. Campionato 2020-2012 a 22 squadre con il Benevento in A e più retrocessioni l’anno dopo. Immaginiamoci quando a fine maggio potremo di nuovo uscire a passeggiare non avremo più voglia di ascoltare il calcio. Un ospite fisso che vorrei per la prossima DS? Intanto vediamo se sarò ancora la prossima conduttrice. Nel caso vorrei Fabio Capello tutta la vita. Sempre numero uno. Quest’anno la grande sorpresa del calcio in tv è però Milena Bertolini a 90esimo”.

