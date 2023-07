Ferrero: “Cessione Samp? Nessun accordo scritto, solo una mia dichiarazione”

Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria, e' intervenuto per spiegare le ragioni del ricorso d'urgenza al tribunale delle imprese di Genova

"Non c'è alcun accordo scritto, soltanto la mia dichiarazione a Telenord in cui confermo di avere ceduto la Sampdoria a Radrizzani e gli faccio un in bocca al lupo".

Proprio all'emittente televisiva ligure Telenord Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria, e' intervenuto per spiegare le ragioni del ricorso d'urgenza al tribunale delle imprese di Genova con l'obiettivo di inibire gli aumenti di capitale del club blucerchiato. CPoi parla degli interessamenti per Ternana e Perugia: "Sono stato rimbalzato e anche attaccato dai tifosi delle due squadre perché attribuiscono a me la responsabilità del quasi fallimento della Sampdoria - ha detto Ferrero -, mentre io in realtà l'ho salvata rinunciando a tutto.