Ferrero: “Damsgaard via solo a cifre emozionanti. Keita? Non ha mantenuto la parola”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Massimo Ferrero ha fatto il punto sul mercato della Sampdoria. Il presidente ha parlato di Damsgaard , giovane che si sta mettendo in mostra in questo Europeo e che ha attirato le attenzioni anche dell'Inter.

«Mi aspettavo che Mikkel fosse così forte: da noi è arrivato grazie a Pecini (passato allo Spezia, n.d.r.), ma il giocatore non è in vendita, a meno che non arrivi un’offerta che possa emozionarci. Ho cambiato il modo di vedere il calcio. Certo, qualcosa in uscita bisognerà fare, ma non svenderò nessuno, sia chiaro».