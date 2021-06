Ferrero: “Spezzatino Serie A? Proposta inaccettabile, non siamo un discount”

Il presidente della Sampdoria ha commentato ad Ansa l'ipotesi paventata da Dazn di inserire 10 slot diversi per le gare di serie A

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - "Lo spezzatino? Non siamo un discount...Faccio un appello a tutti i presidenti di Serie A, questa cosa è inaccettabile. Vogliono uccidere il calcio? La realtà è che cercano di fare le partite singole perché Dazn non ce la fa a trasmetterne tre alla volta, vogliono dare un'altra mano all'emittente ott".

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, al telefono con l'ANSA interviene contro la proposta dell'a.d. della Lega, De Siervo di spalmare 10 partite di Serie A in altrettanti orari diversi. "7 slot è il format con cui abbiamo venduto i diritti. Ora se ne fai 10, il pacchetto vale di più ovviamente perché hai tutte partite separate. Perché lo dobbiamo fare gratis? L'offerta di Dazn è 19,99 euro al mese, siamo arrivati a offrire all'appassionato le partite a un costo medio di 24 centesimi di euro l'una, stiamo impazzendo? Con Sky il costo medio era 1 euro e già era basso. E' una proposta che domani in assemblea non deve passare. È inaccettabile". (ANSA).