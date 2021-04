Ferrero: “Superlega? Agnelli grande attore. Che disastro. Rendano tutti conto ai tifosi”

Non usa mezzi termini il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, per commentare la guerra in atto nel calcio europeo e mondiale

Marco Macca

Non usa mezzi termini il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, per commentare la guerra in atto nel calcio europeo e mondiale. Il numero uno blucerchiato ha definito il presidente della Juventus, Andra Agnelli (tra gli ideatori del progetto Superlega), un grande attore. Ecco le sue parole:

"Andrea Agnelli è un grande attore. Noi, più volte, gli abbiamo chiesto cosa stesse succedendo e lui ha sempre smentito. Un disastro. Non possono uccidere così lo sport più bello del mondo (...). Chi ha avuto l’idea è colpevole, ma lo è altrettanto chi l’idea l’ha seguita e appoggiata. Devono rendere conto al popolo sovrano. Gli ideatori della Superlega sono sicuri che i tifosi siano contenti? Eppoi, così facendo, cancellano un principio basilare del calcio: la meritocrazia. La classifica è importante (...). Prendete Percassi: ha fatto sacrifici enormi per costruire il gioiello Atalanta e con questa rivoluzione rischia di stare fuori dall’Europa che conta: vi sembra giusto?".

(Fonte: Corriere della Sera)