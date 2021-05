Ferri: “Inter, ci sono le basi per un ciclo. Si torni protagonisti in Europa”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Barella è stato straordinario, così come Lukaku: ma minimizzare tutto a due giocatori è riduttivo"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter, ha parlato così della vittoria dello scudetto per i nerazzurri: "E' un successo molto meritato. Ci sono le basi per un ciclo, ora è il momento di festeggiare, ma conoscendo Marotta e Conte, professionisti che non si accontentano, vincere invoglia a vincere: mi auguro succeda non solo in Italia ma anche in Europa, sarebbe straordinario. Barella è stato straordinario, così come Lukaku: ma minimizzare tutto a due giocatori è riduttivo, è un successo da condividere con tutto il popolo nerazzurro. Anche la società ha mantenuto un equilibrio".