Ferri: “Inter-Samp? Conoscendo Conte non si toglie il piede dall’acceleratore fino…”

Ex di Inter e Samp, Ferri ha sottolineato come la partita in programma oggi si giocherà da entrambe le parti con serietà. Conte difficilmente molla...

Riccardo Ferri, grande ex di Inter e Samp, ai microfoni di Inter TV: "Sabato a San Siro mi aspetto una piccola cornice di pubblico, farò di tutto per esserci. Cosa mi aspetto da parte della squadra? Ma conoscendo Antonio Conte non si toglie il piede dall'acceleratore finché non si è in vacanza. Credo che la squadra possa fare bene contro una Samp che vorrà giocarsi la propria moralità, anch'essa ha avuto dei problemi durante il campionato. Era stata messa in discussione. Ranieri è una persona serie e affronterà la gara in maniera professionale. Ci sarà spazio per chi non ha avuto modo di mettersi in evidenza quest'anno. Non credo che Conte tolga il piede dall'acceleratore".