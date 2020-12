Ferri: “Inter da scudetto, a -1 dal Milan per il derby perso senza 6 giocatori”

Intervenuto ai microfoni di Pressing, l’ex difensore dell’Inter Riccardo Ferri ha parlato così di Hakimi e Theo Hernandez:

“Hakimi e Theo stanno dando un grande contributo, al di là delle individualità nel Milan c’è un gruppo e uno spirito, c’è una squadra che aggredisce”.

INTER DA TITOLO – “Giusto che l’Inter parta per essere protagonista, la squadra parte più bassa ma c’è l’impressione che la squadra possa dare qualcosa in più e c’è la certezza che là davanti quei due possano sempre far qualcosa di importante. A volte si vince anche non essendo bellissimi, l’Inter è ad un punto dal Milan e a far la differenza è stato il derby che l’Inter ha fatto con 6 assenti. L’Inter è strutturata per vincere anche senza colpi di mercato, ci sono alcuni giocatori che non sono stati usati ma nel mercato qualcosa può arrivare”.