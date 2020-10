Ferri: “A Genova gara insidiosa per l’Inter. Serve vittoria per ripartire e non perdere passo”

In vista della partita di campionato con il Genoa, Riccardo Ferri – ex difensore dell’Inter – ha detto la sua sulla sfida di Marassi. Queste le parole dell’ex nerazzurro: «Una gara insidiosa, è indubbio, se si guardano i precedenti – sia se si guarda alla sponda rossoblù che a quella della Samp – che sono due squadre che in casa hanno un rendimento più alto rispetto a quanto fanno in trasferta. È una partita che l’Inter è chiamata a vincere per non perdere il passo con le squadre più alte in classifica. Ci vuole una vittoria per ripartire in questo cammino che identifica i nerazzurri tra le tre-quattro che possono vincere lo scudetto. In questo campionato più che in altri alla vittoria possono puntare più squadre. Il coronavirus è un fattore che inciderà sugli equilibri di questo campionato. Nessuno si è lamentato ma sia il Genoa che l’Inter hanno avuto vari casi, come lo stesso Napoli, e questo ha condizionato il risultato di alcune gare. È indubbio».

(Fonte: Inter TV)