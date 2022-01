Ferri: “Icardi alla Juventus? C’è un’incognita: ha giocato poco e poi andrebbe…”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Riccardo Ferri, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di vedere Mauro Icardi vestire la maglia della Juventus

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Riccardo Ferri, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di vedere Mauro Icardi vestire la maglia della Juventus: "L'incognita è il fatto che nell'ultimo periodo ha giocato veramente poco e andrebbe a collocarsi in una squadra che al momento non ha una vera identità tattica".