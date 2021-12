Ferri: “Non mi ricordo un’Inter così. Bravi i dirigenti. Liverpool? Lamentarsi…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore nerazzurro elogia la squadra di Simone Inzaghi

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Riccardo Ferri ha parlato dell'ottimo momento che sta attraversando l'Inter . L'ex difensore nerazzurro è sicuro, questa è l'Inter più bella degli ultimi 20 anni. "Esprime un calcio entusiasmante e, allo stesso tempo, ottimizza i risultati. Non mi ricordo un’Inter così. È una delle espressioni più belle del nostro campionato, sta meritando di essere prima e di ottenere tutti questi elogi. Cerca sempre di ottimizzare al massimo le qualità che ha e dà soddisfazione a tutti: ai tifosi, ma anche agli appassionati di calcio in generale".

“Tutti gli anni si sgomita per arrivare nelle prime quattro e poi per andare agli ottavi. Lamentarsi sarebbe una forma di debolezza: se sei una grande squadra, sai a cosa vai incontro. Più sali di livello, più le responsabilità aumentano. E questo in tutti i settori, non solo nel calcio. Devi anche sapere che puoi arrivare ad appuntamenti importanti con qualche giocatore in meno e qualche infortunio”.