Ferri: “Inter, Conte ha riportato il senso d’appartenenza. Trap? Li accomuna…”

Le dichiarazioni negli studi di Sport Mediaset dell'ex difensore dell'Inter Riccardo Ferri sul confronto Conte-Trapattoni

"Per come vivono intensamente la partita, si assomigliano. Sono sempre coinvolti. Una cosa che li accomuna è saper trasmettere alla squadra la propria filosofia e l'indirizzo per cogliere l'obiettivo. Poi c'è anche il senso d'appartenenza che mancava da tanti anni e che Antonio Conte è riuscito a inculcare all'ambiente".