Ferri: “Gol presi dall’Inter? Conte e lo staff stanno analizzando le gare. C’è la sensazione che…”

Intervenuto a Tutti Convocati, l’ex difensore dell’Inter Riccardo Ferri ha parlato del momento della squadra di Conte e dei gol presi dai nerazzurri nelle ultime partite:

“Conte e il suo staff stanno analizzando i gol presi e c’è la sensazione che si assomiglino. Ognuno guarda la palla e l’azione e si dimentica dell’avversario che è in area. Quando una squadra è ben equilibrata e gioca un calcio moderno come l’Atalanta in cui tutti si adoperano per recuperare la palla trovano meno difficoltà. Quando la linea difensiva delle squadre viene isolata, emergono le difficoltà individuali”.