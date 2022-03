Ferri: “Inter, Dybala difficile da collocare. Con Lautaro c’è una differenza”

Le considerazioni dell'ex nerazzurro sull'eventuale arrivo dell'argentino in caso del mancato rinnovo con la Juventus

Paulo Dybala all'Inter a parametro zero la prossima estate? Si discute di questa possibilità negli studi di Pressing. Riccardo Ferri, ex bandiera nerazzurra, si è espresso così in merito alla questione: "Dybala è un giocatore di difficile collocazione tattica. Nello scacchiere dell'Inter prenderebbe il posto di Lautaro. Non discuto le sue qualità, ma facendo un parallelo tra i due, il Toro ti mangia quando c'è da andare a rubare palla".