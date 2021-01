Ferri: “Inter non paragonabile al Milan, molto più fisica. Dà sempre la sensazione…”

Ai microfoni di Tutti Convocati, Riccardo Ferri ha fatto il punto in casa Inter dopo la sconfitta di Marassi contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni dell’ex difensore nerazzurro:

“L’Inter come espressione di gioco non è paragonabile al Milan. Sono però due organici e due modi diversi. La squadra di Conte dà sempre l’impressione di poter stravolgere i pronostici. E’ più muscolare anche rispetto alla Juve e difficilmente darà l’impressione di essere bella, in alcune situazioni dimostra però tutta la sua forza“.

(Fonte: Tutti Convocati)