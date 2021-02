Ferri: “L’Inter può far gol in qualsiasi momento da quando ha capito una cosa”

Le considerazioni dell'ex calciatore nerazzurro negli studi di Pressing dopo il derby di Milano

Riccardo Ferri, ex calciatore nerazzurro, ha parlato dell'Inter dopo la vittoria nel derby. Queste le sue parole negli studi di Pressing: "Game Over per lo scudetto? No, assolutamente. Lo sanno anche Conte e lo staff, il percorso è ancora lungo. Si sono tolti comunque delle soddisfazioni perché hanno sofferto per un periodo: l'Inter ha capito che giocando più bassa ha la possibilità di far gol in qualsiasi momento e con più giocatori. Perisic ed Eriksen sono giocatori acquisiti in una squadra già importante".