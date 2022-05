Ferri: “Inter, stagione straordinaria con qualche piccolo errore”

Le parole dell'ex calciatore: "Secondo me è stata una stagione straordinaria fatta con tanti episodi positivi e qualche piccolo errore che è costato lo scudetto"

Intervenuto negli studi di Pressing, Riccardo Ferri, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della stagione nerazzurra: "Secondo me è stata una stagione straordinaria fatta con tanti episodi positivi e qualche piccolo errore che è costato lo scudetto: il Milan ha fatto un campionato esaltante ma l'Inter poteva ancora recuperare. Lì ci sono stati errori individuali e cali inaspettati: poteva chiudere il cerchio ma non l'ha fatto, il Milan è stato più bravo e più continui. Ma se fotografiamo la stagione è super positiva e che nessuno avrebbe potuto ipotizzare: le partenze di Hakimi e Lukaku avevano aperto voragini sulle quali la società è intervenuta in modo attento".