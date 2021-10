Ferri: “L’Inter avrebbe meritato di vincere, Juve ha provato solo a controllare la gara”

L'ex difensore dell'Inter ha commentato la gara di ieri tra Inter e Juventus durante la trasmissione Pressing

"Amarezza per il pareggio, ma la consapevolezza di aver fatto una buona partita. L'Inter ha fatto la partita e, probabilmente, è la Juve che ha tentato di controllarla. L'ingresso di Dybala e Chiesa ha fatto scattare nella Juve qualcosa di diverso. Credo che l'Inter avrebbe meritato di vincere questa partita, nel primo tempo e nella prima parte del secondo, poi i cambi a mio avviso hanno fatto la differenza. Dumfries? Errori che facevano anche Cancelo e Hakimi in chiusura non essendo un difensore puro. L'errore c'è, ma mi rimane il dubbio dell'arbitro che dice non c'è nulla".