Ferri: “Inter, Perisic giocatore stratosferico. E’ una delle sue migliori stagioni in assoluto”

L'Inter travolge 3-o e vola in finale di Coppa Italia. Riccardo Ferri, intervenuto negli studi di Mediaset, esalta la prestazione nerazzurra

L'Inter travolge 3-o e vola in finale di Coppa Italia. Riccardo Ferri, intervenuto negli studi di Mediaset, esalta la prestazione dei nerazzurri, che se la vedranno a Roma l'11 maggio contro la vincente di Juventus-Fiorentina:

"Perisic? Sta facendo una delle sue migliori stagioni in assoluto, corre sulla fascia come pochi e aggiunge quantità e qualità. E' un giocatore stratosferico. Mercato? La squadra è competitiva, ma bisogna migliorare per accorciare il gap con le big d'Europa".