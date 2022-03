Ferri: “Inter, ridotto gap con big d’Europa. Ora ricarica le pile per il sogno seconda stella”

Riccardo Ferri, ex difensore nerazzurro, si è detto convinto che la squadra di Simone Inzaghi abbia ridotto il gap con le big d'Europa

Marco Macca

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia di Torino-Inter, Riccardo Ferri, ex difensore nerazzurro, si è detto convinto che la squadra di Simone Inzaghi abbia ridotto il gap con le big d'Europa e che una tale crescita possa risultare decisiva anche nella rincorsa alla seconda stella. Ecco le sue parole:

È così semplice smaltire un'eliminazione europea?

"Dipende da come si viene eliminati, dal percorso. Per l'Inter, per esempio, si tratta di una crescita costante cominciata con gli arrivi di Antonio Conte e Giuseppe Marotta due anni e mezzo fa. A Liverpool, martedì, si è visto che il gap con le migliori d'Europa si è ridotto. Al di là di tutto ciò, in questo caso il vantaggio è proprio la possibilità di ricaricare le pile".

Si comincia domenica, a Torino.

"La partita contro i granata inaugura un periodo determinante. Dopo ci sono Fiorentina, Inter e Verona, tutte gare importanti. Ma in palio c'è la seconda stella, sarebbe qualcosa di unico per la bacheca e per la maglia".

Sanchez, per concludere, risentirà dell'espulsione di Liverpool?

"Basta riguardare le sue espressioni in campo per notare che si è accorto subito di non aver gestito bene le situazioni dei due cartellini. Tuttavia parliamo di professionisti che sanno archiviare velocemente sia le cose positive che quelle negative. Mi auguro che possa far vedere ciò che ha già mostrato più volte. Il suo impegno non manca mai, deve anche risolvere le partite come è accaduto in Supercoppa contro la Juventus".