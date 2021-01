Ferri: “La Roma ha tanti giocatori che possono segnare. Dzeko tra i top con Lukaku, Ibra e CR7”

In vista della sfida di domenica tra Roma e Inter, l’ex difensore nerazzurro Riccardo Ferri ha analizzato a Inter Tv i pericoli della squadra giallorossa:

“Tanti giocatori possono sbloccare la sfida, non buttano mai la palla. Hanno grande capacità di fraseggio, Dzeko riferimento importante in attacco. Nelle altre stagioni occupava più campo, ora la Roma gioca più corta e Dzeko ne sta beneficiando che in zona gol è uno dei più bravi insieme a Lukaku, Ibrahimovic e Ronaldo”.