Ferri: “Su Sanchez c’era un progetto, non mi stupisce quello che sta facendo. Stasera…”

Riccardo Ferri a Inter TV prima di Inter-Napoli: “Parlare di Sanchez in questo periodo viene abbastanza semplice. E’ arrivato perché c’era un progetto su di lui. Serviva un giocatore che potesse alzare la qualità del gruppo, giocare partite decisive con le capacità del grande giocatore. Non mi stupisce tanto quello che sta facendo. E’ uno dei giocatori più in forma, salta l’uomo, è molto bravo a fare la fase di non possesso. In questo momento abbiamo ritrovato il Sanchez che pensavamo di avere. La linea difensiva si è sempre distinta per qualità. Ci sono situazioni di emergenza che hanno fatto sì che tutti loro potessero giocare. Nelle ultime partite la linea difensiva sta ottenendo grandi risultati grazie al lavoro straordinario che fa la squadra. Palleggia bene. Il dato più importante è non prendere gol. Arrivare in fondo con la miglior difesa del campionato vuol dire avere qualcosa in più delle altre. Dobbiamo aspettarci grande traffico sulle corsie esterne, abbiamo gli uomini che possono contrastare questa tipologia di situazioni. Sta scendendo molta acqua, le giocate saranno imprevedibili. Non mi aspetto la ripartenza che ci ha condannato in Coppa Italia. Dobbiamo stare attenti sulle marcature preventive, Insigne su tutti”.

