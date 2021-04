Ferri: “Scudetto? Ha ragione Conte: nulla di più sbagliato del fare i conti”

L'ex difensore dell'Inter ha parlato del traguardo scudetto per i nerazzurri e di cosa servirà per conquistare il titolo

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter Riccardo Ferri ha parlato del traguardo scudetto per i nerazzurri e di cosa servirà per conquistare il titolo che manca da tempo a Milano:

"Piuttosto che la scaramanzia, serve molta prudenza perché nel calcio e nello sport è sempre giusto essere cauti, anche se ti trovi nella migliore situazione possibile come stavolta. Io sono stato in campo e, anche se di scudetto ne ho vinto soltanto uno, so cosa si prova in questi momenti comunque delicati: quando sei lì vicino, ti mordi un po’ la lingua se devi parlare dell’obiettivo. Ma più che le chiacchiere servono i fatti e, soprattutto, non c’è niente di più sbagliato che fare i conti sui punti che mancano alla meta. Sono d’accordo con Conte: le tabelle le devono fare solo gli altri, chi è costretto a inseguire, mentre la capolista deve esclusivamente pensare a se stessa. Poi, come spero, festeggerà".