Ferri: “Conte ha sopportato tante critiche, ma il suo lavoro all’Inter è straordinario”

L'Inter è ormai a un soffio dalla conquista del suo 19° scudetto. A Pressing, Riccardo Ferri, ex difensore nerazzurro, ha reso onore al lavoro di Conte e della sua squadra:

"Credo che a questo punto si possa festeggiare anche fra due partite. Bisogna elogiare il lavoro straordinario di questo grandissimo allenatore (Conte, ndr), che ha sopportato anche tantissime critiche e che, insieme alla società, è andato avanti imperterrito sulla strada del lavoro, sull'intensità degli allenamenti durante la settimana, insistendo su determinati concetti. La concretezza che ha Conte l'ho vista in pochi. In due stagioni portare l'Inter in testa alla classifica a due giornate dalla fine è un percorso straordinario. Il gol annullato al Verona? Giusto annullarlo, ma Handanovic sbaglia la postura. Doveva respingere di pugno".