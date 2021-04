Mercato, Florenzi chance Inter. Equipe: “Psg ha deciso, niente riscatto”

Potrebbe concludersi a fine stagione l'avventura di Alessandro Florenzi al Paris Saint-Germain. E' quanto sostiene 'l'Equipe'

L'allenatore argentino tatticamente predilige altre caratteristiche in un esterno, ovvero corsa e un fisico importante che non fanno parte del bagaglio di Florenzi. Per questo i francesi stanno cercando un altro profilo sul mercato con Aurier a Bellerin in cima alla lista. Nelle ultime uscite, specialmente quella che ha portato alla qualificazione alle semifinali di Champions contro il Bayern Monaco, sono inoltre salite le quotazioni di Colin Dagba.