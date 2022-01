Ferri: “Scudetto? Inter ha qualcosa in più: lo ha dimostrato con continuità e…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Il discorso scudetto resta apertissimo perché ci sono ancora tanti impegni importanti in Italia e anche in Europa"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Riccardo Ferri, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "La squadra di Inzaghi ha qualcosa in più, lo ha dimostrato con la continuità, il gioco espresso e la capacità di reagire alle difficoltà. Però il Napoli ha personalità: ha dimostrato a Bologna che le parole di Spalletti stanno arrivando chiare, non servono più gli alibi trovati fin qui. Il discorso scudetto resta apertissimo perché ci sono ancora tanti impegni importanti in Italia e anche in Europa: le competizioni internazionali possono fare la differenza e gli ultimi mesi di campionato possono nascondere insidie".