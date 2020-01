Ferri: “Inter, ci vuole pazienza. Sorrido quando sento opinionisti dire che Conte dovrebbe…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Riccardo Ferri ha parlato del momento dell’Inter, reduce dal pareggio contro il Lecce. “Ci vuole pazienza, non è partita per essere l’antagonista della Juve ma i dati dicono che ha la miglior difesa e il terzo attacco del campionato. E’ un progetto nuovo e sorrido quando sento opinionisti che dicono che Conte dovrebbe cambiare modulo. Conte? Ha espresso il suo parere, in questo momento l’Inter non ha ancora quelle capacità di gestire la partita col possesso palla, anche all’interno dell’organico. Ieri si è visto meno Lautaro e Lukaku“.

(Radio Sportiva)