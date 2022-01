Ferron: “Atalanta? Inter avvantaggiata, è prima con merito: ma la Dea ha rodato”

Le parole dell'ex portiere sulla sfida di domani: "Sicuramente parte avvantaggiata l'Inter, prima in classifica per merito, sta andando benissimo"

Intervenuto ai microfoni del Corriere di Bergamo, Fabrizio Ferron, ex portiere, ha parlato così della sfida di domani tra l'Atalanta e l'Inter: «Sicuramente parte avvantaggiata l'Inter, prima in classifica per merito, sta andando benissimo. Però anche l'Atalanta sta facendo un ottimo campionato, ha rodato».