Festa: “Suning, addio certo con due scenari. Inter a BC Partners? Possibile prima di…”

Rispondendo ad alcuni utenti, Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha fatto il punto sul futuro societario dell'Inter

"La strada per Suning si restringe. O trova un prestito e arriva a fine campionato e poi comunque vende lo stesso, o vende prima di maggio a BC Partners. Quello dell'acquisto di quote di Suning.com da parte di aziende statali è un segnale forte in due direzioni 1) lo Stato entra nel core business del gruppo e avrà quindi una influenza forte sulle decisioni della famiglia Zhang. 2) Con l'incasso verranno pagati i debiti non certo Sunings Holding li utilizzerà per investire sull'Inter. Un segnale anche a livello micro, non solo macro. Come fa Suning a tenersi l'Inter se esce dallo sport nel suo paese d'origine, cioè la Cina? Mi sa che in questa stagione siamo al canto del cigno. Magari resterà negli archivi per la vittoria in campionato prima dell'addio. Con questo clima credo che alla fine venderanno l'Inter. Ci sono tutti i segnali".