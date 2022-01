Festa: “Barella grande giocatore. Impressionante una cosa. Al Como monitoravamo…”

Gianluca Festa racconta gli esordi del centrocampista nerazzurro

Gianluca Festa conosce bene Nicolò Barella. È colui che da allenatore del Cagliari fece esordire il centrocampista nerazzurro in Serie A e che subito dopo se lo portò a Como, in B. "Successe tutto per caso. Matteoli e io incontrammo Nicolò all’aeroporto di Fiumicino: stavamo per salire tutti sullo stesso aereo. In quel periodo Nicolò giocava poco nel Cagliari: si poteva capire, era appena agli inizi della carriera. Di sicuro non era contento della situazione. Così, Matteoli e io, un po’ per gioco, un po’ sul serio, gli facciamo: “Dài, vieni con noi a Como”. Io ero l’allenatore, Gianfranco il mio collaboratore tecnico", racconta il tecnico a SPort Week.