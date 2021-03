Festa: “Barella mezzala perfetta, il futuro è suo. L’Inter se lo tenga stretto”

Gianluca Festa, l'allenatore che lanciò Barella nel grande calcio, ha raccontato così la crescita del centrocampista dell'Inter

INIZI - "Nel settore giovanile spiccava sugli altri, in primis per la personalità: era sfrontato. Sembrava quasi arrogante, anche se in realtà non lo era: aveva una sicurezza assoluta nei propri mezzi. Fisicamente non era un gigante, ma ragazzi: aveva una forza e una corsa clamorose... A Como, per esempio, ero costretto addirittura a stopparlo: pressava in ogni momento, non si fermava mai. Neanche nella rifinitura pre-match: oggi, infatti, non mi sorprende il fatto che riesca a giocarle tutte".