"Oaktree, a differenza di Elliott, potrebbe infatti restare come azionista nell’Inter per il tempo strettamente necessario a stabilizzare la situazione, ma valutando nuovi investitori fin da subito. Del resto, la sua strategia a livello europeo è di una progressiva uscita dall’equity (come sta già facendo in Italia) focalizzandosi su altre classi di investimento. Per quanto riguarda Steven Zhang ora gli resta solo l’avvio di un contenzioso e la partecipazione alla plusvalenza, se contemplata nel contratto di finanziamento in caso di futura vendita dell’Inter da parte di Oaktree".