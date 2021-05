Inter, domani debutterà il nuovo inno. Festa scudetto, il messaggio della Curva

Domani il pullman dei nerazzurri sarà accolto da migliaia di tifosi. Contro la Samp debutterà il nuovo inno

Domani il pullman dell’Inter , prima del match delle 18 con la Samp, percorrerà il solito tragitto verso il Meazza. Ad accompagnarlo ci saranno migliaia di sciarpe nerazzurre e file di auto e motorini. Il prefetto di Milano ha aperto alla partecipazione di tremila persone in zona San Siro, ma, come riporta la Gazzetta dello Sport , è facile ipotizzare che alla fine ce ne saranno ancora di più.

"Dopo le tensioni per la festa in Piazza Duomo di domenica scorsa, però, stavolta sono partiti in fretta gli appelli alla responsabilità e il cuore del tifo nerazzurro, la Curva Nord Milano, sembra aver recepito il messaggio: «Distanziamento e mascherina sono alla base di quanto programmato. Quindi tanto entusiasmo ma altresì disciplina ed ordine». La vera festa poi sarà all’ultima giornata. E domani debutterà il nuovo inno “I M Inter” di Max Pezzali e Claudio Cecchetto, cantato dallo speaker Mirko Mengozzi".