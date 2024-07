Nato e cresciuto a Skopje, dove ha iniziato il suo percorso calcistico, Feta Fetai, conosciuto come il Modric albanese per la sua somiglianza fisica ma anche per la stessa posizione che occupa in campo, racconta i suoi primi passi nel mondo del calcio. Classe 2005, Fetai racconta che l giocatore albanese che lo motiva è Kristjan Asllani, mentre i suoi obiettivi più grandi sono giocare in uno dei 5 principali campionati d'Europa ed entrare a far parte al più presto della Nazionale albanese. "Ho iniziato a giocare a calcio fin da piccolo nel quartiere in cui sono cresciuto, a Skopje, con i miei amici. All'età di 7 anni mi sono iscritto alla squadra del quartiere FC Shkupi. La persona che mi ha spinto verso questo sport è mio zio che mi sostiene in ogni passo insieme ai miei genitori".