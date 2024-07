Il giocatore nerazzurro ha parlato dopo la vittoria per tre a zero nell'amichevole con Las Palmas

«Normale che dobbiamo mettere benzina nelle gambe in questo momento, se arriva una vittoria è sempre meglio». Dopo la vittoria con Las Palmas per tre a zero, il centrocampista albanese Kristjan Asllani, ha parlato della nuova stagione, appena iniziata e degli obiettivi davanti all'Inter.