FFT su Barella: “Centrocampista completo, c’è un aspetto importante. Il Liverpool…”

La rivista inglese elogia il centrocampista nerazzurro autore fin qui di un grande Europeo con la maglia dell'Italia

Le prestazioni di Nicolò Barella in questo Europeo, hanno attirato le attenzioni dei commentatori e giornalisti sparsi in giro per l'Europa. Per l'Italia le qualità del centrocampista nerazzurro non sono un mistero che fin qui ha trascinato gli azzurri fino alla semifinale contro la Spagna. FourFourTwo dedica qualche riga al giocatore elogiandone le qualità: "La rinascita dell'Italia può essere in gran parte ricondotta ai centrocampisti arrivati nell'era post-Pirlo. Marco Verratti è la punta di diamante in questo senso: tutta la classe e l'eleganza di un classico italiano n.10, con il senso posizionale e la grinta di un Gattuso".

"Mentre Nicolò Barella non è esattamente un segreto per il calcio italiano, Euro 2020 è stato un torneo di rottura per un pubblico più ampio per vedere di cosa è capace. Il neo-campione d'Italia ha mostrato finora agli Europei un repertorio completo da centrocampista e, cosa forse più importante per un italiano, ha dimostrato di poter raggiungere alti livelli in breve tempo. Il Liverpool sarebbe una destinazione eccellente, così come l'Arsenal se avesse i soldi. Come ha dimostrato contro il Belgio, è freddo e composto in area, oltre a dettare il gioco".