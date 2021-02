La fidanzata di Sensi svela i primi dettagli delle nozze: “Scioccata perché…”

La fidanzata di Sensi è impegnata con i preparativi del matrimonio. Giulia ha rivelato ai suoi follower alcuni dettagli relativi al luogo e data di nozze.

Giulia ha raccontato ai suoi follower di essere molto presa dai preparativi per il matrimonio (prove abito comprese): "Mi ero allarmata perché ho scoperto a malincuore che la data che avevamo scelto a fine maggio era una domenica e in Puglia non ci si può sposare di domenica. Quando mi hanno detto questa cosa sono rimasta scioccata e allibita. Non trovo un senso logico in questo".