Giulia ringrazia Sensi: “Fiera di poter essere presto tua per sempre”

Come vi abbiamo riportato, nei giorni scorsi Stefano Sensi ha proposto alla sua Giulia Amodio di diventare sua moglie. Ancora una volta, tramite i social, la modella ha voluto ringraziare il centrocampista dell’Inter:

“E niente, non posso che dirti grazie per la centesima volta perché il giorno del mio compleanno nella maniera più inaspettata ho visto esplodere dei fuochi d’artificio.. Era troppo lo stupore e presa dall’euforia mi sono immersa godendomi quell’esplosione di colori che pensavo mi avessi semplicemente voluto regalare in occasione del mio compleanno. Ero talmente presa ed euforica da non essermi resa conto che tu lí al mio fianco eri in ginocchio per farmi la proposta più bella ed importante del mondo e quando mi sono voltata non ho potuto credere ai miei occhi. Sono fiera di poter presto diventare tua per sempre“.