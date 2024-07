Fifa a Leghe e Fifpro: “Calendari approvati dopo avervi consultato”

Con questo comunicato la Fifa replica alla notizia che l'associazione delle Leghe Europee e Fifpro Europa (il sindacato internazionale dei calciatori) hanno presentato un "reclamo formale" alla Commissione Europea contro la Fifa stessa per abuso di posizione dominante legato al tema del calendario internazionale. "Alcune leghe in Europa - esse stesse organizzatrici e regolatrici delle competizioni - agiscono con interesse commerciale, ipocrisia e senza considerazione per tutti gli altri nel mondo - continua la nota della federazione mondiale -. A quanto pare, questi campionati preferiscono un calendario ricco di amichevoli e tournée estive, che spesso comportano lunghi viaggi in tutto il mondo".