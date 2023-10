Scommesse, la FIFA chiarisce: “Squalifica Tonali entrata in vigore da oggi”

Howe, allenatore del Newcastle, aveva detto che il giocatore poteva essere in campo nel fine settimana perché non era ancora ufficiale la squalifica

Sandro Tonali non potrà giocare nella sfida di Premier League contro il Wolverhampton. Lo ha chiarito la FIFA spiegando che la squalifica di 10 mesi pattuita con la Procura della FIGC per le violazioni nel caso scommesse è entrata in vigore a partire da oggi.