Superlega, la minaccia di Fifa e Uefa a club e giocatori. “Ribadiamo con forza che…”

Per i sostenitori della creazione di una Superlega, arriva un duro colpo. In una dichiarazione congiunta, la Fifa e le sue sei confederazioni (AFC per l’Asia, CAF per l’Africa, Concacaf per il Nord America, America Centrale e Caraibi, CONMEBOL per il Sud America, OFC per Oceania e UEFA per l’Europa) hanno alzato i toni.

“Alla luce delle recenti speculazioni dei media sulla creazione di una “Super Lega” europea chiusa da parte di alcuni club europei, la FIFA e le sei confederazioni (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA) ancora una volta desiderano ribadire e sottolineare con forza che una tale competizione non sarebbe riconosciuta né dalla FIFA né dalle rispettive confederazioni. Di conseguenza, qualsiasi club o giocatore coinvolto in una tale competizione non sarebbe autorizzato a partecipare a nessuna competizione organizzata dalla FIFA o dalle rispettive confederazioni”.