Il NYT accusa: “La FIFA sapeva del progetto Superlega e voleva appoggiarlo”

Marco Macca

La Fifa non solo era a conoscenza del progetto Superlega ma si era anche mostrata disponibile ad appoggiarla. E' l'accusa lanciata dal "New York Times", sulla base di una serie di testimonianze e documenti riservati di cui è entrato in possesso.

I club della Superlega avevano fissato come requisito fondamentale per portare avanti il progetto un accordo con un organismo identificato come W01 e che corrisponderebbe proprio alla Fifa. Da qui i primi contatti risalenti al 2019 fra un consorzio di consulenti chiamato A22 e alcuni dei più stretti collaboratori di Gianni Infantino, che pubblicamente si è schierato contro la Superlega, fra cui Mattias Grafstrom, vice segretario generale della Fifa.

I club avrebbero offerto alla Federazione internazionale, in cambio del suo appoggio, la partecipazione di almeno 12 squadre al nuovo Mondiale per club a cui stava lavorando Infantino, trovando dall'altro lato un interlocutore ricettivo alle loro esigenze. Al punto che a metà dello scorso anno i consulenti avevano informato i proprietari dei club coinvolti nel progetto Superlega che la Fifa era dalla loro parte. Un appoggio necessario anche a scongiurare battaglie legali e possibili sanzioni per i calciatori, come l'esclusione dalle nazionali, e solo dopo aver avuto l'apertura della Fifa - che però non avrebbe mai assunto alcun impegno formale - sarebbero partiti i contatti con JP Morgan per avere anche un sostegno economico.