FIGC, oggi consiglio federale. Non è ancora tramontata l’ipotesi play-off, ma…

L’idea dei play-off non è tramontata. La FIGC ieri ha ottenuto il sì al nuovo protocollo che permetterà alle squadre di allenarsi in gruppo. Oggi, in un consiglio federale, verrà fatto il punto sulla situazione. Intanto verrà ratificata la decisione sullo stop ai campionati dilettantistici. Resteranno da terminare quindi la Serie A, la Serie B e la Lega Pro. Si parlerà delle date del mercato 2020-21, ma bisognerà per quelle capire quando finirà questo campionato. Si comincerà a parlare del prossimo campionato e verrà ribadita proprio la volontà di portare a termine questa stagione.

L’UEFA ha anche tolto il paletto del 3 agosto considerata come data ultima, finora, per terminare i campionati. Ma non è ancora tramontata l’idea dei play-off. Se ne parlerà più in là però per non rischiare che ci si divida poi sulla volontà di voler giocare. Tanti i nodi da sciogliere in quel caso. “Poule scudetto a 4 o 6 (con conseguenze per chi rischierebbe la qualificazione alla Champions)? Poule retrocessione allargata a quante formazioni? Per “garantire” unità ed evitare contrasti sarà rimandato pure il confronto sulle norme da seguire se il campionato sarà concluso”, scrive il Corriere dello Sport.

(Fonte: CdS)