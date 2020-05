Uefa, cambia la data per presentare i piani di ripartenza dei campionati: ecco quando

Non e’ piu’ perentorio il termine del 25 maggio per presentare alla Uefa i piani di ripartenza dei campionati. Le federazioni dovranno comunicare se e con quale format concluderanno la stagione prima del Comitato esecutivo Uefa del 17 giugno, inizialmente in programma il 27 maggio. E’ quanto precisano fonti Uefa, all’indomani dell’annuncio con cui e’ stata posticipata la riunione dell’organo di governo del calcio europeo.

Nei giorni scorsi la Uefa in una nota aveva spiegato di comprendere “che i piani dettagliati potrebbero non essere completamente disponibili” per il 25 maggio “a causa di una serie di vincoli esterni”. Comunque, proseguiva la nota, “la Uefa si aspetterebbe cio’ nonostante di ricevere almeno alcune indicazioni sulla potenziale via da seguire prevista dalle federazioni nazionali e dalle leghe entro tale data”.