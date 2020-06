Quarantena, la Figc ha un nuovo piano: “Evitare intoppi: nel caso di un nuovo positivo…”

La Figc avrebbe elaborato un piano alternativo alla quarantena finora prevista dal Comitato Medico Scientifico in caso di nuovo positivo al Covid-19. Secondo quanto quanto riportato dal “Messaggero”, nel caso di un nuovo positivo (che verrebbe subito isolato) i suoi compagni, chiusi in ritiro, sarebbero chiamati a effettuare un tampone rapido. In caso di negatività, verrebbero fatti due nuovi test prima e dopo le partite per avere la certezza assoluta di non correre rischi. Si tratterebbe dei test rapidi a immunofluorescenza, in grado di garantire un verdetto praticamente immediato. Nel caso in cui il resto della squadra risultasse negativa al tampone la quarantena verrebbe ridotta ad un massimo di 96 ore.

(Il Messaggero)