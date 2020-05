Questa mattina si è tenuto il consiglio della FIGC. A Skysport hanno sottolineato che c’è la volontà da parte della Federazione per la ripartenza sia per la Serie A che per la Serie B, ma anche per la Serie C. Queste le indiscrezioni che arrivano da Roma. In questo incontro non è stato trattato il tema dei play-off e si pensa quindi che l’intenzione sia quella di riprendere con l’andamento regolare del campionato.

(Fonte: SS24)